La semaine Bleue, Vieillir une force à partager

La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

Créée en 1951, la Semaine Bleue a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique aux réalités du vieillissement. C’est un moment fort dédié aux seniors et à leur place dans la société. À Romans, l’édition 2025 mettra à l’honneur les valeurs de solidarité, de transmission et de reconnaissance. En cohérence avec le message national, la Ville s’engage à combattre les idées reçues sur le vieillissement et à promouvoir une image active, positive et inclusive des aînés.

Une semaine pour valoriser les aînés et renforcer les solidarités

Alors que la société connaît une transition démographique majeure, cette Semaine Bleue est l’occasion de réaffirmer que vieillir n’est ni un déclin ni une charge, mais une évolution riche de sens, de relations et de projets. Dans cette logique, on peut citer les seniors romanais qui sont pleinement engagés dans la vie locale : ils créent, participent, accompagnent, transmettent. Leur contribution mérite d’être reconnue et soutenue.

Un programme varié et intergénérationnel

La Ville de Romans et ses partenaires proposent, pour cette édition 2025, un programme riche en animations : activités physiques, conférences, ateliers, événements festifs et moments de rencontre : autant d’occasions de créer du lien social et de favoriser le bien-vivre à tout âge.

Parmi les temps forts de la semaine :

? Du 6 au 12 octobre:

? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, pour célébrer la créativité à tout âge.

? Du 6 au 10 octobre:

? Collecte solidaire » Vos vêtements ont du coeur » au profit de la Croix-Rouge.

? Le 6 octobre:

? Randonnées avec 2 parcours au choix : 8km ou 11km, sur la commune de Mours-Saint-Eusèbe, suivies d’une collation.

? Ateliers » Prévenir pour mieux vieillir » animés par les docteurs Seynare, Rasata et Farcy : repérage des fragilités et découverte de l’outil ICOPE, un dispositif de prévention de la dépendance basé sur le suivi de six fonctions clés du bien vieillir (mobilité, mémoire, nutrition, vision, audition, humeur).

? Séance de cinéma à tarif préférentiel au Ciné Planète pour les seniors.

? Le 7 octobre:

? Conférence du Dr Vannier : » Le sommeil, un élément majeur du bien vieillir « .

? Repas thématique » Derby Tressé » à la Villa Boréa, suivi d’une après-midi en chansons avec la chorale Clair Matin.

? Le 8 octobre:

? Conférence-atelier : » Vitalité et longévité, les bienfaits de l’activité physique adaptée « .

? Le 9 octobre:

? Thé dansant : une après-midi festive avec chansons et goûter offert autour des grands classiques de la chanson française.

? Le 10 octobre:

? Le truck SOLIHA sur le parking de Super U, pour repenser et adapter son logement avec une animation de la compagnie Le Cri du Sonotone, des stands d’information du pôle Seniors du CCAS et de l’association Vivre chez soi.

? » En voiture Simone » : après-midi ludique avec Gilles Paris, policier réserviste, pour réviser le code de la route dans une ambiance conviviale.

? Le 11 octobre:

? Deux marches découverte, l’une dans les ruelles rénovées du centre historique pour en découvrir l’architecture ; l’autre par la Vallée de la Savasse et le parc Saint-Romain.

? » Bolides d’antan et choeur en scène « , exposition de voitures anciennes avec animation assurée par la chorale » Les aînés ruraux » et goûter partagé.