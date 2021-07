La Soirée de saison de La Gare à Coulisses

Une soirée » spectacle et concert » pour la fin de saison de la Gare à Coulisses. Sur réservation, billetterie en ligne et sur place. Snacking frais et local – buvette sur place. Paiement chèque ou espèces – pas de CB.

Avec la déambulation sonore et poétique de la compagnie des Toiles Cirées (gratuit sur réservation), les facéties circassiennes et musicales de la compagnie Facile d’excès et le groove des Balkans du Taraf des 3 becs.

19h00

Fugue – Compagnie Les Toiles Cirées

Déambulation théâtrale et sonore – 60 mn – à partir de 10 ans

Échappée sonore et poétique, entre théâtre, course de vitesse et fiction radiophonique, FUGUE – titre provisoire – cherche à traduire cette urgence soudaine ressentie lors du départ, cette urgence de vivre et de dire.

20h00

TOC – Compagnie Facile d’excès

Trio de fantaisie musicale, façon circassienne – 45 mn, tout public

Une conquête de l’inutile menée tambours battants, un pari sur la légèreté, le contretemps… Une partition sans clefs ni bémols, improvisée par trois joyeux maestro… Une facétie sans fin où quand il ne nous reste plus grand-chose, pourvu que ce soit l’essentiel ! Ici, tout est prétexte au jeu… ils jouent de la musique et ils en jouent ! Leur approche de la musique est résolument circassienne, basée sur le rythme, la créativité, le mouvement insolite, la manipulation des instruments…. la virtuosité n’est pas toujours là où on l’attend, la fausse note non plus ! Un grand bluff….c’est énorme !

21h00

Taraf des 3 Becs – folk des Balkans – Concert

Le Taraf des 3 becs vous entraîne pour une dance party acoustique au goût folk et à l’accent de l’Est.