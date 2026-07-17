Concert

La teuf à Ste Euph

Musique et restauration

La teuf à Ste Euph
Le 25/07/2026 19:00
Gratuit pour les visiteurs

Programme exceptionnel!
19h: Paillettes-Pompettes
20h30: Forro Do Sol
22h: Musique pour automobile
23h: Nektar Fada
24h: Alejo
01h: Dhokter & Coco libre B to B

Restauration: à manger et à boire