La teuf à Ste Euph

Programme exceptionnel!
19h: Paillettes-Pompettes
20h30: Forro Do Sol
22h: Musique pour automobile
23h: Nektar Fada
24h: Alejo
01h: Dhokter & Coco libre B to B
Restauration: à manger et à boire
Musique et restauration
Programme exceptionnel!
19h: Paillettes-Pompettes
20h30: Forro Do Sol
22h: Musique pour automobile
23h: Nektar Fada
24h: Alejo
01h: Dhokter & Coco libre B to B
Restauration: à manger et à boire
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