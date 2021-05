La Valence Vercors

Au départ de Valence, vous vous dirigerez vers le Vercors drômois pour y découvrir ses paysages uniques.

Une première partie roulante vous permettra d’accéder en douceur aux petites routes exigeantes des contreforts du massif. Très rapidement, en prenant de l’altitude, vous découvrirez le col Jérôme Cavalli et Côte Blanche.

A partir de là les participants à la randonnée basculeront sur la descente du col des Limouches pour rejoindre Valence et profiter ainsi du repas et des animations proposées.

Arrivés à Léoncel et sa célèbre abbaye, les participants du petit parcours grimperont le col du Tourniol et se dirigeront eux aussi sur Valence en passant par St Vincent la Commanderie et Peyrus.

Les plus courageux continueront en direction du Royans ; au niveau d’ Oriol en Royans, deux solutions s’offriront à eux : rejoindre le col de la Bataille en passant par le col et le tunnel du Pionnier, ou, pour ceux qui auront choisi le grand parcours, emprunter le site grandiose de Combe Laval pour arriver au col de la Machine. Ils parcourront ensuite des terres marquées par l’histoire : col de Carri, la Chapelle en Vercors, Vassieux en Vercors, col de la Chau pour rejoindre les participants du parcours intermédiaire sur la route du col de la Bataille ; ensuite, direction Léoncel, le col du Tourniol, et retour sur Valence.

Quelque soit le parcours choisi, vous passerez une journée inoubliable au milieu de ces paysages de légende.