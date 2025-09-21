Ingénieur pédagogique ayant pris l’ascenseur social, Christophe a vite désenchanté de cette fable. Sa conférence gesticulée nous invite à regarder notre histoire commune, à sortir de la honte, et à enfin reprendre la main sur l’essentiel : décider collectivement du travail.
La valeur travail, tu l’aimes ou tu en crève – Conférence gesticulée
Salle des fêtes de Teyssières 26220 Teyssières