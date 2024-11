L’association « Les RDV de l’Abbaye » de Bouchet vous invite à découvrir les coulisses du cirque lors de son événement « LA VIE DE CIRQUE ». A vivre en famille avec des ateliers de 4 à 16 ans, une expo et un spectacle de théâtre « De Père en piste »

Célébrez la magie de Noël en plongeant dans l’univers du cirque. Un événement pour petits et grands avec :

– des ateliers de maquillage de clown, de jonglerie, d’échasses, d’acrobatie, de dressage

– une exposition retraçant l’histoire du cirque

– un spectacle seul en scène avec Alexandru Liger qui nous raconte la rencontre improbable d’un jeune homme perdu et un vieux clown aigri qui a connu son heure de gloire. Epoustouflant, magique, drôle et émouvant !