Yvon Rosier est un poète qui aime mettre ses textes en musique. Un personnage atypique « maçon-chanteur » de son état, et son État, c’est celui de Chantemerle les Grignan, au coeur de la Drôme Provençale.
« la vie on s’en souviendra ! » Chansons et plus que ça !
« la vie on s’en souviendra ! »
Chansons et plus que ça !
avec Emmanuel Paterne au piano et Jacques
Chabert à la contrebasse
CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
YVON MORIN
Comment s’y rendre:
55 rue du château –
55 chemin du château le Poët laval 26160 Le Poët-Laval Tél. 06 71 47 96 04