La visite se prolonge exceptionnellement dans les réserves des collections, où sont conservés des objets et oeuvres habituellement inaccessibles au public.
Cette immersion privilégiée s’achève par une dégustation de produits locaux. En soirée, elle se prolonge par une coupe de champagne servie au coucher du soleil.
La Visite des Initiés, le château raconté par son propriétaire – Château de Charmes
Accompagné par le propriétaire, découvrez le château à travers ses salons et ses pièces de réception, au fil d’un récit mêlant histoire, architecture et vie de la demeure.
Route du château 26260 Charmes-sur-l'Herbasse Tél. 06 83 19 73 72
La visite se prolonge exceptionnellement dans les réserves des collections, où sont conservés des objets et oeuvres habituellement inaccessibles au public.