Visites

La Visite des Initiés, le château raconté par son propriétaire – Château de Charmes

Accompagné par le propriétaire, découvrez le château à travers ses salons et ses pièces de réception, au fil d’un récit mêlant histoire, architecture et vie de la demeure.

La Visite des Initiés, le château raconté par son propriétaire – Château de Charmes
Le 01/08/2026 10:00

Route du château 26260 Charmes-sur-l'Herbasse Tél. 06 83 19 73 72

Contacter par mail Site internet
Payant

La visite se prolonge exceptionnellement dans les réserves des collections, où sont conservés des objets et oeuvres habituellement inaccessibles au public.
Cette immersion privilégiée s’achève par une dégustation de produits locaux. En soirée, elle se prolonge par une coupe de champagne servie au coucher du soleil.