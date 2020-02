LA VISITE DU DIMANCHE

27 oct : Visite thématique des collections /

La mort vous va si bien

10 nov : Visite thématique des collections /

Sculpture et matières

17 nov : Visite découverte des collections

19 janv : Visite transversale collections +

exposition temporaire / Sculpture et matières*

15 mars : Visite en famille /

Les 5 sens au musée (à partir de 6 ans)

22 mars : Visite découverte des collections

29 mars : Visite thématique des collections /

Personnages historiques

12 avr : Visite en famille /

Des larmes au rire (à partir de 5 ans)

19 avr : Visite thématique des collections /

Voyages et Paysages

26 avr : Visite découverte des collections

10 mai : Visite contée en famille /

Mais où sont les oiseaux ? (à partir de 4 ans)

17 mai : Visite thématique des collections /

Voyages et Paysages

24 mai : Visite thématique des collections /

Où sont les femmes ?

31 mai : Visite découverte des collections permanentes