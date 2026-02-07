Visites

La visite Sévigné

La « visite Sévigné » propose de découvrir les lieux emblématiques de Grignan liés à la marquise tout évoquant sa vie. La visite guidée est complétée par des lectures de lettres de Madame de Sévigné. Sur réservation. Visite Planète Guides.

La visite Sévigné
du 08/02/2026 au 31/12/2026

12 Place du Jeu de Ballon Maison de Pays 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71

Contacter par mail
Payant

La visite guidée associe présentation et commentaires des lieux et monuments en lien avec la marquise et le circuit littéraire. Des lectures de lettres de Madame de Sévigné seront effectuées. Un véritable rendez-vous avec l’histoire, l’histoire de l’art et la littérature.