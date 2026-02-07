La visite guidée associe présentation et commentaires des lieux et monuments en lien avec la marquise et le circuit littéraire. Des lectures de lettres de Madame de Sévigné seront effectuées. Un véritable rendez-vous avec l’histoire, l’histoire de l’art et la littérature.
La visite Sévigné
La « visite Sévigné » propose de découvrir les lieux emblématiques de Grignan liés à la marquise tout évoquant sa vie. La visite guidée est complétée par des lectures de lettres de Madame de Sévigné. Sur réservation. Visite Planète Guides.
12 Place du Jeu de Ballon Maison de Pays 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71