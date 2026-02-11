L’abécédaire Musical – La Comédie itinérante

À mi-chemin entre le théâtre musical et le concert animé, ce duo complice associant une pianiste et un violoniste-altiste embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.

Présentation du spectacle :

Pour qui a l’oreille curieuse, les 26 lettres de l’alphabet sont ici des portes d’entrée dans le répertoire musical. J comme « jazz », B comme « Bach », I comme « imagination »… Jeanne Bleuse, pianiste, et Julian Boutin, violoniste, traversent les genres et les époques dans leur abécédaire musical. De la polyphonie médiévale à l’électro, ce spectacle rappelle combien la musique est aussi une boîte à histoire. Anecdotes, archives sonores et portraits rythment ce concert instructif et jubilatoire. Un événement où les mélodies se racontent autant qu’elles s’écoutent.

Distribution / Production :

– Création : Jeanne Bleuse et Julian Boutin.

– Avec Piano et voix Jeanne Bleuse (piano, voix) et Julian Boutin (violon, alto, voix).

– Production: Compagnie La Vagabonde.

– Co-production : Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper.