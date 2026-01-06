Concert, Spectacle

L’Abécédaire musical – Tain l’Hermitage

À mi-chemin entre théâtre musical et concert animé, ce duo complice entre une pianiste et un violoniste-altiste virtuoses embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.

Le 19/03/2026 20:00

12b Rue du Docteur Tournaire 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 26 78 39 28

Payant

Pour qui a l’oreille curieuse, les 26 lettres de l’alphabet y sont des portes d’entrée dans le répertoire musical.

Tout public à partir de 6 ans, à voir en famille.
Durée estimée 1h. En partenariat avec La Comédie de Valence.