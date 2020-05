Laines et colliers

Afin de soutenir financièrement l’association de bénévoles, des tricots faits mains et de magnifiques colliers en perles d’Afrique et d’ailleurs sont exposés et mis en vente.

L’Association Nyonsaise d’Initiatives Médicales pour l’Afrique organise des missions centrées sur la médecine générale et scolaire, l’art dentaire, l’ophtalmologie opératoire et la formation d’étudiants au Mali et en Casamance. Afin de soutenir financièrement l’association de bénévoles, des tricots faits mains et de magnifiques colliers en perles d’Afrique et d’ailleurs sont exposés et mis en vente.