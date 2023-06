L’Alchimista  » Pasion Latina »

C’est une surprenante envolée entre la Méditerranée et le Nouveau Monde que nous propose l’Alchimista. Elle se veut être un véritable chemin vers le métissage culturel.

Avec la complicité de Sylvie Martinot (chanteuse mezzo-soprano à l’Opéra de Tours) et Dominique Chanteloup (percussion clarinette), ce projet artistique exigeant et authentique, est le fruit de la rencontre improbable entre la voix corse de Johan Genin-Brandt et l’accordéon, dans les mains de Didier Buisson. Ils racontent l’histoire des peuples, de Naples à Buenos Aires, de Lisbonne à l’Alta Rocca.