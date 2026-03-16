« L’Âme du peuple » – Cie les Saltimbanques (05)

Outre ses poèmes et romans, Victor Hugo nous a laissé un héritage de réflexions. Dans Actes et Paroles, il y a les doutes, les errements, les certitudes et les révoltes qui font qu’un homme est homme. Lorsque sa parole se libère, ses mots sont des actes.

De nos temps de politiques confuses, les lettres et la prose seront peut-être notre liberté. Un homme nous manque. Sa plume, son style, ses passions, sa colère ou son amour auront fait une oeuvre si grande, si large et si profonde, que l’histoire et la culture du pays tout entier peut encore s’y reconnaître. A condition de faire vivre cette oeuvre et alors que 140 années ont passé depuis la disparition de l’auteur.

Direction d’acteur : Marie Sciascia / Scénographie : Olivier Perriraz / Distribution: Marie Sciascia, Olivier Perriraz / Création musicale et sonore : Pierrick Goerger

Avec le soutien de la Ville de Veynes et du Pôle culturel le Quai des Arts