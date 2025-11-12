Le sens de la vie n’est-il pas le chemin qu’on prend quand on regarde ailleurs ? L’important ce n’est pas les réponses, l’important c’est de se poser les questions ensemble et surtout de passer un bon moment, au moins le temps qu’il nous reste.

l’Amicale des Cérébrées est une plongée dans l’humain : son enthousiasme, ses failles, ses attentes, son bordel, ses convictions, ses sauts incontrôlés depuis le Grand Plein jusqu’au Grand Vide, son coeur qui n’en fait qu’à sa tête, ses questions toujours en retard sur les réponses et ses réponses bien à côté de la plaque, parce qu’on le sait, la plaque est définitivement trop mince pour lui confier notre existence. C’est un récital philosophique qui défie les lois de l’apesanteur. D’abord parce que ces trois clowns ont été fort heureusement frappés d’intensité à la naissance. Ensuite, parce que leur coeur bat tellement plus fort que le bruit du monde qu’ils ont perdu la cadence depuis longtemps. Et enfin, parce qu’ils sont trois amis et que dès lors qu’on n’a plus peur de se perdre, il n’y a plus rien qui puisse entraver le voyage …

Où ? Dans le Bat B du Chalutier