L’Ã‚M’ORÃ› chante Barbara

Tout public – Duo piano-voix – Fred et Bertrand.

…pour un rêve d’enfant

C’est un rêve de petite fille, à l’enfance bercée par une voix si particulière et envoutante.

Chanter Barbara, quelle folie…

Un partage insolite et intime des chansons qui l’ont touché

Une traversée dans la vulnérabilité de l’humanité.

Une ode à l’amour et à la joie de vivre.