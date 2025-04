Lancement de la résidence de Yann Le Crouhennec à la Maison de la tour

Avec l’arrivée du printemps, Yann Le Crouhennec investit la Maison de la tour en lien avec sa résidence au Cube.

Ce sera pour vous l’occasion de découvrir son travail » en train de se faire « , de venir le rencontrer, d’échanger avec lui sur sa démarche et son processus de création.

C’est une première ! L’installation in situ de Yann vous permettra de vivre une expérience particulière. Installé au Cube sur les hauteurs de Valaurie pendant plus de deux mois, Yann Le Crouhennec s’empare de la Maison de la tour qu’il transforme en atelier-laboratoire, prolongement de son lieu de Résidence où il vit, ensemence, laisse pousser les fruits de sa pensée. Le travail in situ, comme condition d’étayage du processus de création, vous est livré, en constante évolution.

Débordant toute catégorisation, le livre dans tous ses états, délivré de ses fonctions habituelles devient matière à réflexion, pour nous dé-livrer de tout préjugé sur la manière de l’envisager, de le dévisager.

Interroger, déconstruire l’objet-livre, en détourner le sens, jouer de ses langages à travers les époques. Sous vos yeux, Yann expérimente, scrute les infimes transformations de ses dispositifs en gestation, et tente de percer les mystères du temps et du vivant.

» Toute trace s’efface sur son passage, rien ne lui résiste. Le présent est la seule réalité qu’il nous soit donné de vivre. Le reste n’est que peur ou mythe. » – Yann Le Crouhennec