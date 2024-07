L’Andancette Rose

Venez prendre part à une course (ou marche) dans le cadre d’octobre rose! Les bénéfices sont réservés à la recherche contre le cancer du sein. Vous trouverez des ateliers de sensibilisation et de bien être. Possibilité de se préinscrire.

Cette course est organisée dans le but de lever des fonds pour le recherche contre le cancer du sein.

Un premier départ se fera à 9h30 pour le parcours de 10 km (ouvert à la course uniquement). Un second à 10 h pour le parcours de 6 km (ouvert à la marche également). Sur place, des ateliers de sensibilisation vous seront proposés par l’association Seinformercancer, ainsi que des ateliers bien être.

Possibilité de préinscription sur Chronosphère, ou inscriptions sur place de 8h à 9h30.