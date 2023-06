 » L’apprentie sage femme « 

Ecrit émouvant, rude, enrichi d’une langue inventive, drue et éminemment théâtrale, l’histoire d’Alice est poignante et commune à tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie, envers et contre tout…

Nathalie Bécue, formée au Conservatoire de Versailles puis au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris, pensionnaire de la Comédie Française, elle obtient, entre autres, le prix Georges Lerminier pour Le Courage de ma mère.

Elle est nommée lauréate en 2012, de la fondation Charles Oulmont pour « L’Apprentie sagefemme » .On a pu la voir souvent à la télévision et au cinéma, notamment dans « Ça commence aujourd’hui » de Bertrand Tavernier, Rodin de

Jacques Doillon, Eugenie Grandet de Marc Dugain et « Qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu » de Philippe de Chauveron. Elle enseigne au conservatoire Darius Milhaud et au Conservatoire national d’Art dramatique.