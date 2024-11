La conférence présentera l’art celte et en particulier l’art gaulois : objets précieux et sculptures, travail de la pierre et de l’or … Conférencière : Isabelle Gonon. Diplômée d’archéologie. Proposée par la MJC.

Dans le cadre du cycle de conférences d’histoire de l’art, la conférence dédiée à l’art celte présentera les facettes méconnues d’un art surprenant et riche. L’occasion de découvrir les Celtes et plus particulièrement les Gaulois à travers un art secret et mystérieux. Sculptures de bois ou de pierre et objets précieux se révèleront au public. Maîtres du travail des métaux, les Celtes réalisent des oeuvres d’exceptions. Les Gaulois excellent dans le travail de l’or et créent des objets d’apparat de première qualité. De belles surprises à découvrir lors de cette conférence et des images présentées. A la découverte de l’histoire de l’art avec les Celtes § et surtout : avec les Gaulois !