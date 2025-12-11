La conférence présentera un panorama de l’histoire de l’art de la Grande Bretagne de la Préhistoire jusqu’au début du vingtième siècle. Architecture, peinture, sculpture, mobilier se déclineront au fil des styles.
Conférence illustrée par un diaporama. Proposée par Planète Guides.
L’art de la Grande-Bretagne
La conférence nous entraîne dans un voyage très britannique : toutes les composantes de la Grande Bretagne seront visitées à travers l’Histoire de l’art. L’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et certains territoires insulaires révèleront leurs secrets
La conférence présentera un panorama de l’histoire de l’art de la Grande Bretagne de la Préhistoire jusqu’au début du vingtième siècle. Architecture, peinture, sculpture, mobilier se déclineront au fil des styles.