L’art de la Renaissance

Le temps d’une conférence, le public se retrouvera au coeur de la Renaissance. La séance s’attachera à présenter les origines de la Renaissance en explorant les courants et les artistes qui en furent les moteurs. De la Pré-Renaissance à la Haute Renaissance, en passant par la « Première Renaissance » : les différents courants et leurs influences seront présentés. Un joli rendez-vous avec le monde de la tapisserie Renaissance et ses mystères et une belle découverte de la sculpture des quinzième et seizième siècles sont au programme. La peinture et bien sûr l’architecture de la Renaissance seront au programme. De l’Italie à la France, c’est tout un parcours historique et artistique qui est proposé..