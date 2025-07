Las noches de Corazon (Apéros / concerts)

Duo « sur le fil »

Didier Alix :chant, guitare, arrangements, compositions.

Benoît Black : clarinette basse, saxophone et arrangements

Didier Alix et Benoît Black jouent un répertoire de standards de jazz et compositions

originales. Depuis trois ans ils explorent ensemble cette matière musicale, avec le désir de

produire une musique sans cesse en mouvement. L’improvisation permet au duo de prendre des

chemins inattendus, le défi étant de garder un discours cohérent afin de ne pas perdre l’auditeur.

Au chant, Didier Alix improvise mais n’oublie pas de soigner l’interprétation des textes

portés par les belles mélodies des standards .

Benoît Black quand à lui jongle entre le rôle de soliste et celui d’accompagnateur,

toujours à l’affût pour laisser sa virtuosité s’exprimer.