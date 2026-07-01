L’Atelier des Peintresses

» Peintresses « , ça leur va très bien, mais on a hésité car on aurait pu dire aussi :

Les Peintrellettes (version délicate), les Peinturières (genre corporation médiévale), les Peinturines (trop fromage de chèvre), les Peinturieuses (très appliquées), les Pinceleuses (l’outil avant l’artiste), les Barbouilleuses de talent (autodérision), les Coloristes en jupons (très IIIe République), les Tâcheuses de lumière (poétique), les Impressionneuses (impressionnantes), les Chevalières du chevalet (allitératif), Les Pincelettes, Les Léonardes de Vinci-sur-Montjoux, Les Frida Kahlettes…

mais au final, non : » LES PEINTRESSES ! « , de l’atelier animé par Nadine Nacinovic ; elles vous donnent rendez-vous pour une exposition de personnages, de visages, des scènes de vie….

Vernissage vendredi 3 juillet à 17h30