Laurent Febvay dans « Je comprends toujours pas »

Après une tournée triomphale dans toute la France, des milliers de vidéos et de parodies, Laurent Febvay n’allait pas s’arrêter en si bon chemin.

Il revient avec un One man Show plus virulent. Vous public vous n’en sortirez pas indemne parce que cette fois il va surfer sur tous les sujets de société qui fâchent, sans tabou et avec la dose d’humour qu’on lui connait. « Les racistes, les mecs qui tournent sans clignotant, les meufs maquillées au paprika, les mecs en claquettes avec un pouce qui dépasse ». Bref la vraie vie.

De l’énergie à revendre, un humour décapant, de beaux messages, un réel bonheur sur scène et une interaction naturelle avec le public.

Laurent ne comprend toujours pas.

Le truc c’est que le public comprend pourquoi il ne comprend pas.

Je ne sais pas si vous comprenez !

Le tout pour notre plus grand plaisir !

Enfin on s’est compris !