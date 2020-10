Initié par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce roadshow sillonne les routes de France pour faire connaître les métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent les filières de l’enseignement agricole, agro-alimentaire et des services.

Groupes scolaires, familles et personnes en reconversion sont invités à monter à bord du camion de l’Aventure du Vivant.

Ce camion dispose d’un simulateur de conduite d’engin agricole, de tablettes connectées, de lunettes de réalité virtuelle, d’écrans tactiles interactifs. Une équipe d’animation prend en charge les groupes et le public afin de présenter les métiers et les formations de l’enseignement agricole et de les accompagner dans la découverte des outils numériques mis à leur disposition.

Les animations proposées par l’Aventure du Vivant : le Tour

– Diffusion de vidéos de témoignages de jeunes

– Diffusion de films en 3D (lunettes Oculus)

– Jeux numériques

– Zone d’information sur l’orientation (tablettes interactives)

– Zone » espace mini conférence «