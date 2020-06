Le Baron de Bayanne : Les survoltés improvisent

Les Survoltés sont de retour ! Et ils improvisent pour 3 samedis exceptionnels chez le Baron de Bayanne !

Les Survoltés sont le résultat d’un assemblage d’improvisateur mêlant fulgurance, danse, humour et poésie au service des sujets écrit par le public.

Les Survolté sont nés de l’envie de trois comédiens de faire vivre l’improvisation au alentour de Valence. Chacun dans leur coin jouant à Lyon, Grenoble ou Montpellier de leur rencontre sonne comme l’évidence d’une troupe local. Leur caractère complémentaire et leur même envie de sérieux dans le travail et de décalé et d’originalité dans le jeu font de ce trio des compères de scène irrésistibles depuis 2012.