Le Baron de Bayanne : On danse avec Roda Viva, Zé Matuto

On danse chez le Baron ! avec Roda VIva, Zé Matuto Soirée dansante Brésilienne !

Zé Matuto : le forro, cette musique festive et irre?sistiblement dansante du nordeste bre?silien. Au son de l’accorde?on, des chants et des percussions, ce quartet franco bre?silien vous embarque pour un baloche des plus chaloupe?, une guinguette sous les cocotiers.

Tenue le?ge?re conseille?e !

En premie?re partie, Roda Viva : la samba est une musique populaire, festive et terriblement e?nergique des faubourgs bre?siliens. La joyeuse clique de grateux, chanteuses, chanteurs et percussionnistes

de Roda Viva vous embarque pour une chaleureuse vire?e.

C?a va chanter , c?a va guincher!