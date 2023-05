Le Big Band de Valence en concert au Théâtre de la Ville

Envie de passer un bon moment en musique, avec du rythme et de la voix ? Le 24 juin au Théâtre de la Ville de Valence, le Big band de Valence et l’ensemble vocal féminin Mélopée vont vous transporter, le temps d’une soirée, dans leur univers musical !

Le 24 juin, le Big band de Valence et l’ensemble vocal féminin Mélopée vont vous transporter, le temps d’une soirée, dans leur univers musical, où partage et plaisir riment avec qualité !

D’Electro Deluxe à John Lennon, en passant par Stevie Wonder, Aretha Franklin ou Meghan Trainor, le répertoire du big band est ultra-varié.

Pour le concert prévu le 24 juin au Théâtre de la Ville, le Big s’est associé pour les choeurs à Mélopée, un ensemble vocal engagé et punchy de 40 voix féminines qui assurera la première partie.

Billetterie

Adultes : 10 euros

Enfants de moins de 16 ans : 6 euros

Réservations fortement conseillées sur https://www.helloasso.com/associations/le-big-montplaisir-music/evenements/concert-theatre-de-la-ville-de-valence-24-juin-2023

Le Big

Le Big est une formation musicale récente du bassin valentinois, qui rassemble une vingtaine de musiciens confirmés.

Saxophonistes, trompettistes, trombonistes, batteur, bassiste, guitariste et claviériste y sont accompagnés par 3 chanteuses et un chanteur. Le répertoire est volontairement moderne, varié et entrainant, reprenant des morceaux parmi les plus grands titres de la musique soul, rock, jazz et pop (Aretha Franklin, Stevie Wonder, Electro Deluxe, Herbie Hancock, Guns N’Roses, et bien d’autres …). Sous la direction de David Donzel, le Big fait partie intégrante de l’école Montplaisir Music dont le leitmotiv est de proposer un enseignement musical sérieux tout en se faisant plaisir.

Sites Internet :

Le Big Montplaisir Music : https://le-big-montplaisir-music.webnode.fr

École Montplaisir Music : http://www.cfm-montplaisir.com

Courriel : lebigmontplaisirmusic@gmail.com

Facebook :

Le Big Montplaisir Music : https://www.facebook.com/profile.php?id=100077298201624

École Montplaisir Music : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086098906917

Mélopée

Chorale composée exclusivement de femmes (40 choristes) et créé pendant le confinement.

Sous la direction de Paul Ferroussier.

https://www.facebook.com/melopee.ev/