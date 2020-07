Les grand patrons du Comité des Réjouissances vous invitent à venir trémousser vos petits et grands corps et vous égosiller sur vos morceaux préférés avec le BIG UKULÉLÉ SYNDICATE !

Dix syndicalistes déjantés turbinent aux ukulélés accompagnés d’une chanteuse et d’un chanteur d’une autre classe.

La main d’oeuvre trime pour façonner des arrangements surprenants et assurer le rendement et la productivité exigés par le patronat.

Ceci dans une bonne humeur collective apprise lors de leur séjour au goulag.

Rejoignez-nous ! Rejoignez le Syndicat !