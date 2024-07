Le bourgeois gentilhome

M. Jourdain est riche, il pense pouvoir tout acheter : des cours de musique, d’escrime, de danse et de philosophie…Son ambition est d’accéder à la noblesse et pour cela, il voudrait marier sa fille a? un marquis et surtout, se?duire une belle marquise grâce à la complicité d’un comte qui lui subtilise son argent.

Et voilà que sa fille veut se marier avec un bourgeois ? Non ! Le pre?tendant, Le?andre, est renvoye? aussito?t. Heureusement son valet Covielle a une ide?e pour lui permettre d’e?pouser la belle Lucille : une compagnie de saltimbanques italiens, de?guise?s en turcs, feront une fausse ce?re?monie pour honorer les dupes ; Le?andre n’aura qu’a? se de?guiser en prince turc et proposer au bourgeois de lui accorder sa fille qui sera ainsi » princesse « . Tout se pre?pare, le chef de la troupe accepte la re?mune?ration et donne son accord. Pendant cette conspiration, M. Jourdain accueille la belle marquise et se fait surprendre par Madame Jourdain.

Madame, furieuse, veut sa vengeance ; c’est encore Covielle qui la lui apporte sur un plateau d’argent en la mettant au courant du projet de marier Lucille a? Le?andre (que madame prote?ge) ; survient le chef de la troupe, qui doit annuler l’événement car les comédiens sont malades ! Mais madame ne veut pas renoncer ; elle rassemble tout le personnel de la maison, le de?guise en turques avec des chiffons et autres trouvailles et organise la fameuse » ce?re?monie turque « . Ce?re?monie qui voit triompher l’amour des jeunes gens.