Le Bourgeois Gentilhomme – TournÃ©e de Commedia dell’Arte

Notre bourgeois ne recule devant rien pour devenir gentilhomme. Pour séduire une Marquise il se cultive et veut marier sa fille à un Marquis. Mais Covielle, Madame Jourdain, Léandre, Nicole etc., vont trouver une idée pour berner notre homme !

Tournée de commedia dell’arte par Mirandolina et compagnie du 24 juillet au 18 août, avec Le Cercle de Craie Cocassien, Le Songe d’une nuit d’été et le Bourgeois gentilhomme. Spectacles masqués mais pas que, chanson, rire et drame assurés, pour la famille au grand complet !