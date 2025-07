Le bourgeois gentilhomme / Tournée Mirandolina et Cie

Mirandolina et Cie vous invite à venir voir son bourgeois gentilhomme d’après Molière, dans une version Commedia dell’Arte pour les petits et les grands. Venez redécouvrir la pièce dans un défilé d’intrigue et de chant, de personnages masqués et comiques

La pièce se déroule en une journée. M.Jourdain, le bourgeois, est ambitieux, et du moment qu’il est riche, il pense pouvoir tout acheter. Il voudrait marier sa fille à un marquis et, surtout, séduire une belle marquise. Pour cela il prend des cours de danse, d’escrime, de musique et de philosophie. Et voilà que sa fille veut marier à un bourgeois ? Alors ça : Non ! Le prétendant, Léandre, est renvoyé aussitôt, vu sa condition. Heureusement son valet Covielle, a une idée pour lui permettre d’épouser Lucille, la fille de M.Jourdain.

Voilà l’idée : embaucher une compagnie de saltimbanques pour faire une fausse cérémonie de mariage et unir Léandre, déguisé en prince Turc, avec Lucille.

Mais la troupe est contaminée par la maladie et ne peut assurer la cérémonie, c’est donc madame Jourdain cette fois qui va prendre les choses en mains et organiser sa propre » cérémonie turque « .