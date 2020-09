« Le Cabaret des Glinguet » + lancement de saison

Lors de cette soirée, les spectacles et nombreuses surprises de la nouvelle saison vous seront révélés, vous pourrez échanger avec l’équipe autour d’un verre. Cette soirée sera sous le signe du cabaret avec une création théâtrale, musicale et gestuelle.

Issus d’une lignée de cabaretistes hors pair, héritiers d’un savoir-faire inégalé et inégalable… Les voilà !

Illustres descendants de Jenny, la femme à barbe la plus célèbre des années 30 et de Jonny, le premier fildefériste unijambiste à réussir le triple salto vrillé amorti sur un bras… Les voilà !

Acrobates aux muscles saillants de père en fils, lanceuses de couteaux pipelettes de belle-mère en belle-soeur, danseurs de tango improvisés de cousin en cousine… Les voilà !

La crème de la crème, le gratin du gratin, la choucroute de la choucroute, de réputation internationale de l’Auvergne aux Alpes, en exclusivité pour vous ce soir… voici…Le cabaret des Glinguet !