Le trio Yéram vous invite à partager l’univers poétique des hauts plateaux d’Arménie, à travers ses chants traditionnels. Inspirés par la nature, ils parlent d’amour pour l’être aimé, pour son enfant, pour sa terre natale…
Des mélodies empreintes d’une grande nostalgie, typiquement orientale mais ainsi des airs de danse. Yéram tisse la musique vibrante, chaleureuse et ornée d’une Arménie très ancienne.
Le Canard en Bois – TrioYERAM
Voyage en Arménie, Véronique Gérard-Yazidjian
Voix Adrienne Tschaenn : flûtes ney,
Vincent Bader : accordéon
