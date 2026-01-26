Sacrifices, extases, mises à mort, solitude, toute l’histoire de la vérité et de ses contorsions dans une soixantaine de tableaux sur fond noir, racontée avec une violence qui déchire la lumière et les ténèbres.
Là est le lieu de la vérité propre du Caravage, de sa rédemption étonnante, singulière, rare.
Voici l’oeuvre du Caravage, l’artiste maudit qui effraie, qui scandalise, qui révolutionne la peinture et qui vient toucher les coeurs.
Le Caravage
Exposition de Peinture : Le Caravage
8 rue Pierre Toesca 26110 Nyons Tél. 07 88 58 76 08
