Le carnaval des couleurs

Cette année, le carnaval nous entraîne dans un voyage où les couleurs traversent le temps. Du passé au futur, des traditions aux imaginaires d’aujourd’hui.

Costumes éclatants, rythmes d’hier et de demain, cultures qui se croisent : Livron devient unespace de partage,de liberté et de fête. Ensemble, faisons danser les couleurs du temps et vivons un moment de mixité,de joie et de créativité. Fêtons le passage à l’heure d’été avec une explosion de couleurs !

Sur place, retrouvez de quoi vous déguiser : des stands de maquillage, une fripe, des perruques, des accessoires en carton ! Rendez-vous à 14h Place de l’Hôtel de Ville pour 1h30 d’animations carnavalesques.