Le carnaval des couleurs

Costumes éclatants, rythmes d’hier et de demain, cultures qui se croisent : Livron devient unespace de partage,de liberté et de fête. Ensemble, faisons danser les couleurs du temps et vivons un moment de mixité,de joie et de créativité. Fêtons le passage à l’heure d’été avec une explosion de couleurs !
Sur place, retrouvez de quoi vous déguiser : des stands de maquillage, une fripe, des perruques, des accessoires en carton ! Rendez-vous à 14h Place de l’Hôtel de Ville pour 1h30 d’animations carnavalesques.