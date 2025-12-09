? Rencontre d’exception avec Glenn Viel ?
Au Clair de la Plume – Grignan
Nous avons le plaisir d’accueillir Glenn Viel, Chef triplement étoilé, pour une séance de dédicace de son ouvrage Cuisine d’un cancre.
Un moment rare, au coeur de notre Provence secrète, pour échanger autour de son univers culinaire, de sa vision sensible et audacieuse de la gastronomie.
Restaurant 1? Michelin carte cosignée par Glenn Viel*** – Le Clair de la Plume, Grignan
Le Chef Glenn Viel en dédicace au Clair de la Plume
2 place du Mail 26230 Grignan Tél. 04 75 00 01 01
