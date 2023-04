Exposition Le Chemin des Vacances par NEWBB. Peintures acryliques et éclat sublime des matières.

La palette de l’originalité des oeuvres artistiques présentée, contribuent au plaisir de l’art et reflètent le figuratif à l’abstrait. Dans le passé, Bernadette a été responsable de boutique prêt-à-porter / art de la table et créatrice de vitrine sur Romans et Valence.