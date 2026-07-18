Le Cirque à Braque et concert de Milo Bati au Pergo

La soirée commencera avec un spectacle de cirque , produit par la compagnie Le Cirque a Braque. La soirée continuera avec un concert de Milo Batie en duo avec Lionel Delaloye.

– Avec la Compagnie Le Cirque a Braque tout commence avec un abribus, posé là au milieu de nulle part.

Et puis des gens arrivent, pour aller ailleurs sans doute, mais le bus lui n’arrive pas encore, alors les gens s’installent. Ils se découvrent, s’apprivoisent, se rapprochent, se taquinent, s’agacent et s’amusent au point d’oublier parfois que le bus n’arrive toujours pas. D’autres fois, l’attente est longue, insoutenable, mais il suffit d’un détail, d’un pain au chocolat ou d’une goutte de pluie, pour qu’une nouvelle aventure commence. Ici, pas de grande quête pour sauver l’humanité, juste la vie de tous les jours, l’aventure ordinaire, ou presque…car ces gens-là grimpent, sautent, lancent, rattrapent et se rattrapent comme si de rien n’était.

– La soirée continuera avec un concert de Milo Batie en duo avec Lionel Delaloye. Milo Batie, l’éternel vagabond, s’est initié aux percussions en Afrique, à Cuba et en Jamaïque. Il connaît les secrets des peaux, fait parler les rythmes et danser les mots.

Le voici en duo avec l’accordéoniste Lionel Delaloye pour inaugurer l’Afro-Musette, un style musical inédit. À travers des morceaux de bravoure rythmés, engagés et humoristiques, Milo Batie tisse un spectacle original et unique. Cet homme-pieuvre joue de ses quatre membres et nous entraîne dans un voyage poétique vibrant où se mêlent slam, groove tribal, sonorités afrodéliques et accordéon virtuose. Savant mélange de poésie brute et d’intensité dynamique, chaque performance offre un dépaysement assuré. Milo et Lionel viennent déflorer les ouïes curieuses et voler quelques instants à la réalité furieus.

Bar associatif et possibilité de manger sur place. Comme pour tous les événements au peRgo, une adhésion annuelle de 2 EUR est obligatoire. Nos amis les chiens n’y sont pas admis.