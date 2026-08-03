Le Clownest Orchestra – Gens Sérieux

Un orchestre mobile, éclectique qui vous emmène, mieux qu’une fanfare, notre orchestre est un pétillant mélange de violons, accordéons, saxophone, clarinette, trombone, tubas, banjo et percussions. Depuis 15 ans, nous développons notre répertoire populaire et festif autour des musiques et des danses des pays des Balkans. Nous vous proposons un spectacle énergique, délicat, sucré, lumineux et épicé pouvant être joué en extérieur comme en intérieur, en déambulation ou en fixe. Le public pourra se déhancher sur des danses traditionnelles macédoniennes, grecques ou françaises !
Ouverture 18h30