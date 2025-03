Le Comité des Fêtes fête ses 65 ans et la Musique

Fête musicale organisée par Le Comité des Fêtes qui célèbre les 65 ans de l’association et de la Musique avec au programme concerts, repas dansant, jeux gonflables, brocantes, restauration et buvette.

Programme :

-9h: Début de l’évènement avec la Broc’Music

– 16h : Concert « Les légendes pop rock » orchestré par Pink Panther Band 69.

– 18h : Concert de Liane Edwards : entre country, folk, rock et americana.

– 20h: Repas dansant avec l’orchestre Jean Yves Serve et ses musiciens.

Broc’Music, structure gonflables ainsi que buvette et restauration sur place tout au long de la journée.