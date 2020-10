Le concert de l’hostel Dieu – Dolce Follia

Douce folie du baroque en ses couleurs ibériques et italiennes

D’origine portugaise, la follia est liée au monde populaire. Le principe qui fait son succès est simple : une basse répétée obstinément sur laquelle se construisent des variations. Adoptée par les italiens puis par l’Europe entière, elle évolue vers plus de virtuosité sous la plume de Corelli et de Vivaldi. Son esprit devient synonyme de créativité et de liberté.

Les musiques métissées de ce programme nous invitent à un voyage de la péninsule ibérique au sud de l’Italie, aux sons des danses à basse obstinée telles que les folias et tarentelles dont le pouvoir hypnotique n’a d’égal que la folle énergie qui s’en dégage.