Le concert des mômes

Spectacle jeune public de chansons et jeux autour de l’imagination et la fantaisie.

Chansons ludiques, ficelles magiques, un One Môme Show sur le pouvoir de l’imagination et le droit à la fantaisie. Refrains participatifs, instruments visuels, Rex le musichien (marionnette de ventriloque), cinquante minutes rythmées et variées, une fête poétique pour le plaisir des petits et des grands.