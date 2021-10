Le Concert Idéal – Vivaldi, l’âge d’or

Une ambition forte que la violoniste défend en créant des ponts entre différentes oeuvres, artistes et époques, en cherchant à s’affranchir des contraintes de temps et d’espace pour se concentrer sur l’interprétation, les sensations, le ressenti, le vécu…

En bref, sur la musique et ce qui en fait sa beauté, l’émotion.

Depuis sa création, Le Concert Idéal fait des paris audacieux, par exemple en

mêlant le tango et Vivaldi, comme à l’auditorium en 2018. Aujourd’hui encore,

l’ensemble se lance dans l’aventure d’une nouvelle création, Vivaldi, l’âge d’or.

Marianne Piketty et Le Concert Idéal, s’appuient sur de nombreux documents

inédits, pour un voyage au coeur de l’école vénitienne baroque.

Une fois encore, Le Concert Idéal sort des sentiers battus en proposant

des oeuvres plus rares, voire inédites, de l’auteur des Quatre Saisons et en

rendant hommage à Barbara Strozzi qui fut la première femme compositrice

professionnelle de l’Histoire.

» Les musiciens ne sont pas seulement concertistes, ils sont acteurs mobiles

faisant corps avec leurs instruments dans une sorte de ballet en pleine

suspension. » Le Monde