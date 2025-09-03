Le Contre-Salon est une aventure collective et humaine, une façon joyeuse et dynamique de célébrer le vivre ensemble, de (re)donner une place à chacun, de réfléchir et s’épanouir.

L’association « les zAZA’s » et « les Camomilles Pétillantes », se questionnent sur l’avancée en âge.

Comment perçoit-on et quelles solutions notre société propose pour la perte d’autonomie ? Quel regard portons nous sur la maladie et notamment les maladies neuro évolutives ? comment recréons nous du lien entre les générations ?

Et nous proposent pour la seconde année consécutive : Le Contre Salon « des rides et Vous »

L’évènement proposera des performances artistiques avec Sandrine Alouf, artiste « Atmosphériste » et le photographe JR, des jeux avec Frédérique Moulin et la ludothèque de Valence, des conférences avec Eric Fiat et le DR Laurence Plumey , des activités intergénérationnelles, une école des Fans revisitée et une dictée géante avec Rachid Santaki, des ateliers d’intelligence collective et des contes coquins, une grande Boum intergé et des gourmandises… Le Contre Salon qui l’an dernier a rassemblé plus de 1500 personnes se déroulera à Valence, dans une ambiance conviviale, ouvert à toutes et tous.