Le corbeau et le renard, d’après Jean de la Fontaine, par la compagnie Un Crin Flûté.

Un texte qui traverse les siècles, des auteurs et compositeurs qui se l’approprient… Les époques s’emmêlent et se démêlent au son du violoncelle, de la flûte et du chant, sans oublier quelques impromptus théâtraux !

La Manut’, médiathèque Maurice Pic, Montélimar

Réservation conseillée au 04 75 92 22 62 (Médiathèque)