LE DEBRIEF – Comédie Improvisée

De retour d’un diner où les défauts de chacun auront créé des crispations, chaque couple va faire le débrief des moments qui les ont mis mal à l’aise. Comment auront-ils pris sur eux pour que le repas se passe au mieux ?

» On se faisait une joie de venir, on est soulagé de repartir… »

LE DEBRIEF est une comédie improvisée sur les relations humaines.

De retour chez eux à la suite d’un diner, où les défauts de chacun auront créé des crispations, deux couples débrieferont sur les moments de la soirée qui les ont mis mal à l’aise.

Alors au travers de flashback, vous découvrirez l’envers du décor de ces moments où l’on ne peut pas toujours tout se dire.

Comment auront-ils pris sur eux pour que le repas se passe au mieux ?

* Spectacle à 20h30, ouverture à 19h45

* Entrée du spectacle à prix libre et conscient, au chapeau

* Réservations conseillées via Hello asso :

https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/le-debrief-2

* Le lieu propose restauration et buvette avant et après le spectacle