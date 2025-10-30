LE DEBRIEF – Comédie Improvisée

» On se faisait une joie de venir, on est soulagé de repartir… »
LE DEBRIEF est une comédie improvisée sur les relations humaines.
De retour chez eux à la suite d’un diner, où les défauts de chacun auront créé des crispations, deux couples débrieferont sur les moments de la soirée qui les ont mis mal à l’aise.
Alors au travers de flashback, vous découvrirez l’envers du décor de ces moments où l’on ne peut pas toujours tout se dire.
Comment auront-ils pris sur eux pour que le repas se passe au mieux ?
* Spectacle à 20h30, ouverture à 19h45
* Entrée du spectacle à prix libre et conscient, au chapeau
* Réservations conseillées via Hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/le-debrief-2
* Le lieu propose restauration et buvette avant et après le spectacle