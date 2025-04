Le deuxième coup de feu

Classique du boulevard, par le maître du genre, Robert Thomas, l’auteur de » Huit Femmes » et de » Piège pour un homme seul « .?

Olivier et Suzanne, fraîchement mariés, vivent une idylle parfaite dans leur villa du cap d’Antibes. Enfin… c’est sans compter sur l’épouvantable jalousie d’Olivier, illustre commissaire de police, qui est bien résolu à s’assurer une fois pour toute, de la fidélité de sa femme.

Et si la filature ne donne rien, alors il faut concevoir un plan plus ingénieux. Un plan qui pourrait tout aussi bien se retourner contre lui lorsque le passé sulfureux de Suzanne refait surface, et avec lui un certain Patrice, qui tente de la faire chanter.

Dos au mur et pour sauver sa femme, le commissaire imagine alors un crime parfait. Il ne faudra tirer qu’un seul coup de feu. Un seul…??

(1h20 ) Tout public (mais conseillé, pour la compréhension, à partir de 12 ans)?

Mise en scène Céline Brocard.

Avec Isabelle Roquelaure, Sébastien Michel et Romain Contardo.

(Spectacle professionnel ).

350 places en gradin. Ouverture du site dès 18h- petite restauration sur place.